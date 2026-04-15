Camioneros de Tarapacá anuncian paralización y bloqueos por alza de combustibles

La decisión fue adoptada la mañana de este miércoles, tras una reunión en la que participaron nueve asociaciones de transportistas, las que en conjunto representan a más de 800 camioneros de la zona.

Camioneros de la Región de Tarapacá anunciaron la convocatoria a un paro, el que podría incluir bloqueos de rutas, como medida de presión ante el sostenido aumento en el precio de los combustibles.

La decisión fue adoptada la mañana de este miércoles, tras una reunión en la que participaron nueve asociaciones de transportistas, las que en conjunto representan a más de 800 camioneros de la zona.

“Hemos resuelto por mayoría hacer una paralización. Fecha a definir, lo más pronto posible”, afirmó un representante del gremio, quien llamó a otras organizaciones de camioneros del país a que “apoyen esta movilización”.





“Invitamos a Arica, Antofagasta, Calama, Coquimbo y a todo el sur. Con los de San Antonio y Valparaíso ya tenemos algo avanzado. Este llamado a movilización es para que el gobierno entienda y se sensibilice; no están administrando una empresa de ellos“, agregó el dirigente.

Según consignó Radio Bío Bío, los dirigentes explicaron que la movilización responde al fuerte impacto económico que han generado las alzas en los combustibles, particularmente en el diésel.