Caso Rojas Vade: Informe de PDI descarta participación de terceros

El exconstituyente fue encontrado maniatado con, golpes en la cara y rociado con diluyente hace más de un mes en la Ruta 78. La investigación de BIPE Antisecuestros Metropolitana de la PDI determinó que no se acredita participación de terceras personas.

A más de un mes de que Rodrigo Rojas Vade fuera encontrado maniatado y herido al costado de la Ruta 78 en las cercanías de Melipilla, el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) concluyó que no hubo intervención de terceros en la agresión.

Las indagatorias estuvieron a cargo de la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la PDI y, según el informe que envió la institución al Ministerio Público, y al que tuvo acceso La Tercera, se pudo establecer que no existió participación de terceras personas.

“No es posible establecer la participación de terceros en estos hechos”, señalaron tras las conclusiones del documento.





Lo que se sabe del caso de Rojas Vade

El pasado 11 de marzo pasado, Rodrigo Rojas Vade fue encontrado maniatado y herido al costado de la Ruta 78 en las cercanías de Melipilla.

El exconstituyente presentaba golpes en la cara y estaba rociado con diluyente y rayados con consignas políticas en los brazos.

Debido a sus lesiones tuvo que ser trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Cabe recodar que que Rojas Vade se hizo conocido en el contexto de las manifestaciones del estallido social y posteriormente se conoció que mintió sobre su diagnóstico de cáncer.