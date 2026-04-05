05/ 04/ 2026 21:56

Las claves del caso Rojas Vade: Estas pruebas descartarían secuestro

El 11 de marzo pasado, un hombre fue encontrado maniatado y herido al costado de la ruta 78 en las cercanías de Melipilla. Se trataba de Rodrigo Rojas Vade. El exconstituyente que mintió padecer cáncer y que fue formalizado posteriormente por estafa tras pedir dinero para enfrentar su enfermedad, generó una investigación por secuestro e intento de homicidio. Sin embargo, la fiscalía y la PDI confirmaron en exclusiva que hasta la fecha no hay antecedentes de participación de terceras personas en el hecho.