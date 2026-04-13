Dos personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas por tapar zanja con retroexcavadora en Colchane

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales. Según Carabineros, la acción habría sido ejecutada con la intención de “habilitar pasos en la frontera de nuestro país”.

Carabineros del OS7 de Iquique detuvieron a dos personas de nacionalidad boliviana este lunes por el presunto delito de contrabando de vehículos.

Los efectivos policiales los captaron utilizando una retroexcavadora para cubrir unas zanjas en la comuna de Colchane.

Según comunicó Carabineros a través de sus redes sociales, habría sido con la intención de “habilitar pasos en la frontera de nuestro país”.





La detención de las dos personas se llevo a cabo en el contexto de un procedimiento que se realizaba en la zona limítrofe con el país vecino.

Los presuntos involucrados en esta maniobra ilegal son un hombre de 43 años, quien cuenta con antecedentes penales por contrabando. Y otro de 31 años que no tiene antecedentes.