Niño de 7 años salvó a su madre: Llamó a Carabineros mientras su padre apuñalaba a su mamá en Salamanca

Tras ser formalizado, el Tribunal de Garantía de Illapel acogió la solicitud del fiscal jefe, Andrés Villalobos, decretando la medida cautelar de prisión preventiva.

La jornada de este viernes Carabineros de Salamanca, en la región de Coquimbo, recibió el llamado de un menor de 7 años que estaba pidiendo auxilio porque su madre corría peligro.

Al llegar personal policial al lugar, se percataron que el padre del niño había apuñalado a su expareja, poniendo en alerta a su hijo que estaba presente en la vivienda.

Qué se sabe del homicidio frustrado en Salamanca

De acuerdo con información del medio El día, Carabineros, alrededor de las 08:00 horas del viernes el atacante llegó hasta la vivienda de su expareja, exigiendo ver al menor, sin embargo, rápidamente comenzaron a discutir llegando a los golpes, instancia en que el sujeto empezó a apuñalar a la mujer.





Al ver lo que ocurrió, el hijo de ellos llamó al 133 denunciando lo que esta ocurriendo en su casa. Gracias a su rápida acción, personal de la Subcomisaría de Salamanca llegó rápidamente a la casa y pudo detener al agresor por el delito de femicidio frustrado.

“En este lamentable hecho, queremos destacar la acción del niño, quien rápidamente llamó a Carabineros para solicitar ayuda. Fue esa alerta oportuna, combinada con la respuesta inmediata, lo que nos permitió por un lado, contener y auxiliar a la familia, y por otro, detener al autor de los hechos por femicidio frustrado”, dio a conocer el comisario de la Cuarta Comisaría Illapel, Mayor Ramón Palma.





A modo de recomendación, agregó: “Tal como en este caso lo hizo el niño, es fundamental que la comunidad sepa que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia intrafamiliar, tanto como víctima o como testigo. En estos procedimientos, el tiempo es fundamental para prevenir”.

Por su parte, el fiscal Andrés Villalobos, del Tribunal de Garantía de Illapel, reveló que la acción del detenido tendría relación con celos persistentes y la no aceptación del término de la relación.

Tras ser formalizado, el Tribunal de Garantía de Illapel acogió la solicitud del fiscal jefe, Andrés Villalobos, decretando la medida cautelar de prisión preventiva para el hombre y fijando un plazo de investigación de 60 días.