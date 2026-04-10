10/ 04/ 2026 13:16

VIDEO | Carabineros de día libre frustran robo de camión tras persecución en la Alameda

Carabineros de civil que estaban de día libre frustraron el asalto a un camión en plena Alameda en Estación Central. El hecho ocurrió cuando ambos efectivos pertenecientes a la 58a. Comisaría, se encontraban a bordo de un vehículo y observaron a un individuo con un arma cortopunzante sobre la carga de un camión. Tras la intervención de los funcionarios, el hombre de 35 años y de nacionalidad colombiana se dio a la fuga siendo detenido tras una persecución a pie.