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VIDEO | Carabineros de día libre frustran robo de camión tras persecución en la Alameda

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Carabineros de civil que estaban de día libre frustraron el asalto a un camión en plena Alameda en Estación Central. El hecho ocurrió cuando ambos efectivos pertenecientes a la 58a. Comisaría, se encontraban a bordo de un vehículo y observaron a un individuo con un arma cortopunzante sobre la carga de un camión. Tras la intervención de los funcionarios, el hombre de 35 años y de nacionalidad colombiana se dio a la fuga siendo detenido tras una persecución a pie.

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