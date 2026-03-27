Mujer fue secuestrada y agredida por 3 meses en Las Condes: Lo que se sabe del grave caso de VIF

Un hombre de 49 años fue detenido por los delitos secuestro y femicidio frustrado. Cuenta con antecedentes penales y policiales, junto con órdenes de detención vigentes de detención.

Un impactante caso quedó al descubierto la madrugada de este viernes: un procedimiento del OS9 de Carabineros permitió la detención de un hombre que mantuvo recluida contra su voluntad a una mujer de 47 años por cerca de tres meses en Las Condes..

La víctima aprovechó un descuido y logró escapar del inmueble tras constantes maltratos y restricciones a su libertad.

Se trata de un caso grave de violencia intrafamiliar que tiene su origen en diciembre de 2025, cuando la mujer comenzó una relación de convivencia con el ahora imputado tras conocerlo a través de redes sociales.

El calvario que vivió mujer en Las Condes

Según la denuncia, posteriormente comenzó a vivir violencia sistemática al ser retenida en el domicilio totalmente incomunicada y, en ese contexto, también fue víctima de agresiones físicas, amenazas de muerte e incluso intentos de asfixia.

Tanto las agresiones y como las agresiones sexuales fueron grabadas por el sujeto, quien posteriormente difundió el material en redes sociales y páginas de contenido pornográfico.

La institución policial detalló que la situación alcanzó su punto más crítico este miércoles, el pasado 25 de marzo, cuando el sujeto intensificó las agresiones y amenazó con quitarle la vida y quemar la casa.





Agresor tiene 49 años y cuenta con antecedentes

El agresor tiene 49 años y mantiene antecedentes penales y policiales, junto con órdenes de detención vigentes por delitos vinculados a violencia intrafamiliar y amenazas. Ahora detenido por los delitos de secuestro y femicidio frustrado.

La víctima presentó diversas lesiones de mediana gravedad que fueron constatadas en un centro asistencial. Entre las lesiones se encuentran hematomas, cortes y heridas compatibles con agresiones reiteradas en el tiempo.

El teniente Felipe Cortés del Departamento OS9 detalló que “se logró acreditar que la persona había conocido previamente a la víctima a través de redes sociales, circunstancia que derivó en una dinámica de control, violencia y privación de libertad“.

Por su parte la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que “como municipalidad estamos poniendo todos nuestros dispositivos para que esta mujer pueda ser atendida prontamente. Tenemos atención psicológica, asistencia legal, tanto de seguridad como desarrollo comunitario“.