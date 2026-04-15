Qué es el crédito tributario para la protección del empleo: Medida fue anunciada por el pdte. Kast

Según explicó el mandatario, la medida busca que tanto las grandes empresas como las pymes puedan ver reducidos sus costos de contratación con un incentivo por concepto de pago de remuneraciones.

El presidente José Antonio Kast realizó este miércoles su primera cadena nacional en la que abordó detalles del denominado “Plan Nacional de Reconstrucción“, el cual contempla dentro de sus puntos el crédito tributario para la protección del empleo.

El proyecto de ley contempla la creación de un crédito tributario, por concepto de pago de remuneraciones que vayan entre las 7,8 UTM ($545 mil pesos) y las 12 UTM ($838 mil pesos), con el fin fortalecer el empleo formal.

“Las empresas que paguen sueldos a sus trabajadores más vulnerables recibirán un crédito de esas remuneraciones contra el pago a sus impuestos”, detalló la autoridad.





Según el mandatario, “esto inyecta liquidez por $1400 millones de dólares al año al sector productivo y beneficia a 235 mil pymes que representan el 85% de los beneficiarios de este crédito y protege a más de 4 millones de trabajadores”.

¿Qué es el crédito tributario para la protección del empleo?

El crédito tributario para la protección del empleo es una medida anunciada por el presidente José Antonio Kast que consiste en la entrega de un incentivo a las empresas que generen empleos formales.

El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente hasta llegar a un 0% de crédito para las remuneraciones que sean superiores a las 12 UTM.

La medida tiene como fin que tanto las grandes empresas como las pymes puedan ver reducidos sus costos de contratación.