Rematan casa de Pinilla y nadie llegó: Así es la vivienda en Las Brisas de Chicureo

La vivienda deberá ser rematada nuevamente pero a la mitad del precio original luego de que ningún interesado llegara a la subasta.

Este miércoles estaba agendado el remate de la casa del exfubtolista, Mauricio Pinilla, vivienda con más de 3 mil metros cuadrados ubicada en el exclusivo condominio Las Brisas de Chicureo.

Sin embargo, nadie se presentó a las dependencias de la inmobiliaria, por lo que terminó siendo declarada una subasta desierta y podrá ser vuelta a poner en remate a un precio mucho menor del acordado inicialmente.

Así es la lujosa casa de Pinilla en Chicureo

Una propiedad de 3.300 metros cuadrados, en la cual está construída una casa de 500 metros cuadrados con un hall con piso de marmol, cinco habitaciones, cuatro baños, piscina, jacuzzi y un quincho de 1/5 del porte de la casa, ubicada ni más ni menos que en Las Brisas de Chicureo.





Declarada como “preciosa y espaciosa casa mediterránea en condominio”, tenía una puja mínima de alrededor $1.400 millones, no obstante, Portal Inmobiliario reveló que el valor comercial de dicha vivienda es de $1.300 millones.

Asimismo, se informó que para participar del remate debía entregarse un vale vista por el %10 del total de la vivienda, razones por las que no se habría presentado ningun interesado.

Puesto que no se logró vender el inmueble, la abogada Rebeca Pohl explicó a LUN al ser una subasta desierta, solo podría volver a ponerse en venta a un valor del 2/3 o del 50% del precio fijado originalmente, según acuerdo de los acreedores, es decir, aproximadamente $720 millones, en un máximo de 20 días.