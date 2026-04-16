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Policía abate a mujer que tomó como rehén e hirió con cuchillo a niño de 3 años en un supermercado

Todo ocurrió cuando la mujer de 31 años robó un cuchillo desde el recinto y al ser descubierta y perseguida, tomó al menor.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un gravísimo hecho ocurrió en un supermercado Walmart en la ciudad de Omaha, Nebraska, Estados Unidos, donde una mujer fue abatida por la policía.

Todo ocurrió cuando Noemi Guzmán, de 31 años, robó un enorme cuchillo desde el recinto y al ser descubierta y perseguida, tomó a un niño de apenas 3 años como rehén.

El medio NBC News informó que tras esto llegó la policía al lugar, donde sorprendió a la atacante aún con el menor en el estacionamiento del supermercado.

“Los agentes dieron órdenes a la sospechosa. Hay un video que muestra a la sospechosa blandiendo el cuchillo contra el niño, hiriéndolo en la cara. En ese momento, al menos un agente disparó su arma dando muerte en el lugar a la mujer“, indicó el subjefe de la policía de Omaha, Scott Gray.

Se indicó que el niño estaba en el supermercado en compañía de una niñera cuando Guzmán se les acercó y los amenazó con un cuchillo de unos 50 centímetros de largo.

Por último se agregó que el menor fue llevado a un centro médico tras presentar un profundo corte en su rostro. Afortunadamente se indicó que la lesión era de carácter leve, pero de todas formas quedó en observación.

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