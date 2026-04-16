Vuelve la lluvia a Santiago este fin de semana: Revisa en qué sectores y cuándo comenzarán los chubascos en la capital

Se pronostica que algunas precipitaciones se hagan presentes a lo largo de este fin de semana. Aquí te detallamos dónde caerán y cuándo.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció que este fin de semana las lluvias regresarán a la capital, sin embargo, solo se harían presentes en algunos sectores de Santiago.

Algunas llegarán antes y en otros lados se mantendrán a lo largo del término de esta semana. Revisa a continuación los detalles de cuándo caerán chubascos.





En qué sector y cuándo comenzarán las lluvias en Santiago

En sector de Colina

Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.

En Santiago, sector Centro

No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector Norte

Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.

En Santiago, sector Oriente

Día viernes : Chubascos aislados durante la madrugada.

: Chubascos aislados durante la madrugada. Día domingo: Chubascos aislados durante tarde y noche.





En Santiago, sector Sur

Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.

En Santiago, sector Poniente

No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector Curacaví

No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector Melipilla

No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector San José de Maipo