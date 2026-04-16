Vuelve la lluvia a Santiago este fin de semana: Revisa en qué sectores y cuándo comenzarán los chubascos en la capital
Se pronostica que algunas precipitaciones se hagan presentes a lo largo de este fin de semana. Aquí te detallamos dónde caerán y cuándo.
La Dirección Meteorológica de Chile anunció que este fin de semana las lluvias regresarán a la capital, sin embargo, solo se harían presentes en algunos sectores de Santiago.
Algunas llegarán antes y en otros lados se mantendrán a lo largo del término de esta semana. Revisa a continuación los detalles de cuándo caerán chubascos.
En qué sector y cuándo comenzarán las lluvias en Santiago
En sector de Colina
- Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.
En Santiago, sector Centro
- No se presentarán chubascos este fin de semana.
En Santiago, sector Norte
- Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.
En Santiago, sector Oriente
- Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.
- Día domingo: Chubascos aislados durante tarde y noche.
En Santiago, sector Sur
- Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.
En Santiago, sector Poniente
- No se presentarán chubascos este fin de semana.
En Santiago, sector Curacaví
- No se presentarán chubascos este fin de semana.
En Santiago, sector Melipilla
- No se presentarán chubascos este fin de semana.
En Santiago, sector San José de Maipo
- Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.
- Día domingo: Chubascos aislados durante tarde y noche.