Programas Programación Señal en vivo
/

Vuelve la lluvia a Santiago este fin de semana: Revisa en qué sectores y cuándo comenzarán los chubascos en la capital

Se pronostica que algunas precipitaciones se hagan presentes a lo largo de este fin de semana. Aquí te detallamos dónde caerán y cuándo.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile anunció que este fin de semana las lluvias regresarán a la capital, sin embargo, solo se harían presentes en algunos sectores de Santiago.

Algunas llegarán antes y en otros lados se mantendrán a lo largo del término de esta semana. Revisa a continuación los detalles de cuándo caerán chubascos.

En qué sector y cuándo comenzarán las lluvias en Santiago

En sector de Colina

  • Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.

En Santiago, sector Centro

  • No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector Norte

  • Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.

En Santiago, sector Oriente

  • Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.
  • Día domingo: Chubascos aislados durante tarde y noche.

En Santiago, sector Sur

  • Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.

En Santiago, sector Poniente

  • No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector Curacaví

  • No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector Melipilla

  • No se presentarán chubascos este fin de semana.

En Santiago, sector San José de Maipo

  • Día viernes: Chubascos aislados durante la madrugada.
  • Día domingo: Chubascos aislados durante tarde y noche.
Seguir en Seguir en