“Por fin logré grabarlo”: Flaviana Seeling emociona con registro de su hijo de casi un año

Gran emoción generó lo nuevo que aprendió Vicente a solo semanas de cumplir un año.

La integrante de Axé Bahía, Flaviana Seeling, compartió en sus redes sociales un emotivo video de su hijo menor, Vicente, quien está a solo unas semanas de cumplir el año.

Sin embargo, la guagua ya ha logrado algunos hitos del crecimiento como, por ejemplo, dar sus primeros pasos, lo que emocionó tanto a los padres del niño como a sus seguidores.





“Por fin logré grabarlo. Mira que tierno sus primeros pasitos. Ahora se viene… Jajaja“, escribió la bailarina en su último video que subió a su cuenta de Instagram.

Según se logró ver en el registro, el menor se paró por su propia cuenta y dio unos pasos hasta llegar a su madre, para luego volver a caer al suelo.

Esta acción generó numerosos comentarios en la red social, donde celebraban a Vicente. “Ay no, está tan hermoso Vicente” y “como un mini borrachito“, escribieron sus seguidores.