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“Por fin logré grabarlo”: Flaviana Seeling emociona con registro de su hijo de casi un año

Gran emoción generó lo nuevo que aprendió Vicente a solo semanas de cumplir un año.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La integrante de Axé Bahía, Flaviana Seeling, compartió en sus redes sociales un emotivo video de su hijo menor, Vicente, quien está a solo unas semanas de cumplir el año.

Sin embargo, la guagua ya ha logrado algunos hitos del crecimiento como, por ejemplo, dar sus primeros pasos, lo que emocionó tanto a los padres del niño como a sus seguidores.

Por fin logré grabarlo. Mira que tierno sus primeros pasitos. Ahora se viene… Jajaja“, escribió la bailarina en su último video que subió a su cuenta de Instagram.

Según se logró ver en el registro, el menor se paró por su propia cuenta y dio unos pasos hasta llegar a su madre, para luego volver a caer al suelo.

Esta acción generó numerosos comentarios en la red social, donde celebraban a Vicente. “Ay no, está tan hermoso Vicente” y “como un mini borrachito“, escribieron sus seguidores.

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