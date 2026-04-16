Amenazó con tomar acciones legales: Mamá del hijo de “Cangri” alza la voz tras video con IA

La expareja de Sebastián Leiva acusó de que este tipo de contenido podía llegar hasta su hijo adolescente.

Cristobal Romero, el ex integrante de la serie Perla, se mantiene bajo el escrutinio público luego de usar Inteligencia Artificial para “revivir” a Sebastián “Cangri” Leiva, quien falleció en el año 2019.

Tras crear este contenido para redes sociales, usuarios salieron a criticarlo por el personaje elegido. Asimimo, Bárbara Soto, expareja y madre del hijo de Cangri, hizo conocer su molestia por el video.

Mamá del hijo de Cangri amenaza a Cristobal Romero por video con IA

Entre los más de 600 comentarios en el video del ex chico Perla apareció el usuario @_laetitiacasta_, perfil de Bárbara, la expareja de Sebastián.

“Siendo la mamá de su hijo, te pido por favor que elimines el contenido, de lo contrario tomaré acciones legales contra ti“, partió amenazando la mujer.





Sobre la misma, añadió: “Mi hijo tiene 12 años, puede tener acceso a todo esto, ¿no te da un poco de remordimiento?“.

Si bien más de 100 personas le dieron like al mensaje, otros la cuestionaron por no respaldar a Leiva en ocasiones anteriores.

Pese a esto, muchos usuarios también dejaron un mensaje contra Romero por el video con IA.

“¿Todo por un like? y “Espero que la familia te haya dado el consentimiento de usar su rostro en esta publicación“, comentaron.

Finalmente, Cristobal Romero cerró los comentarios del polémico video.