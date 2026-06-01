Cuenta Pública 2026: Estos son los temas que se espera que el presidente Kast aborde en su discurso

El mandatario tendrá que referirse a los primeros meses de su gestión en aproximadamente una hora y media.

Quedan pocos minutos para que comience de manera oficial la Cuenta Pública 2026. La primera del mandato del presidente José Antonio Kast.

En esta tradicional ceremonia, los jefes de Estado abordan distintos temas relevantes en un período específico de sus gobiernos.





En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast tendrá que referirse a los primeros meses de su gestión en aproximadamente una hora y media.

Los temas que se espera que el mandatario incluya en su discurso son:

Megarreforma: Plan Nacional de Reconstrucción

Proyecto de Sala Cuna Universal

Seguridad y crimen organizado

Economía y empleo

Políticas migratorias

Recortes presupuestarios

Además, estos fueron algunos de los puntos que trató el jefe de Gobierno en entrevista con Daniel Matamala, periodista de CHV Noticias.