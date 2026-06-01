Cuenta Pública 2026: Quiénes son los invitados a la primera Cuenta Pública del pdte. José Antonio Kast

Esta importante ceremonia, la primera que liderará Kast, comenzará a las 12:00 horas de este 1 de junio.

Este lunes, se realizará en el Congreso Nacional la esperada primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

Esta importante ceremonia comenzará a las 12:00 horas de este 1 de junio. Tras entonar el himno nacional, cerca de las 12:10 el jefe de Gobierno dará inicio a su discurso.





¿Quiénes son los invitados a la Cuenta Pública 2026?

Se dio a conocer que en el Salón de Honor del Congreso Nacional y para la primera cuenta pública del mandatario habrá cerca de 950 invitados.

Entre ellos estarán las máximas autoridades nacionales, ministros, subsecretarios, invitados especiales, así como las familias del presidente de la República, de la presidenta del Senado, del vicepresidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y de los dos vicepresidentes de esa corporación.

Además, se informó que entre los exmandatarios, se considera la presencia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también está contemplada la participación de las embajadoras y embajadores del Cuerpo Diplomático con representación en Chile.