Con traje y corbatín: Perritos del Congreso se robaron las miradas en la previa de la Cuenta Pública 2026

Estos animales habitan cotidianamente el emblemático edificio donde este lunes el presidente José Antonio Kast da su discurso.

Una vez más, los perritos acapararon la atención en una ceremonia presidencial en el Congreso Nacional en Valparaíso. En esta ocasión, para la Cuenta Pública 2026.

En la previa del discurso del presidente José Antonio Kast, fueron captados algunos caninos vestidos con trajes del mismo color y corbatines.





Estos perritos habitan cotidianamente el sector del emblemático edificio donde este lunes se congregan distintas autoridades y parlamentarios.

En el siguiente video se aprecian los animales con una elegancia digna de ser anfitriones del Congreso Nacional.