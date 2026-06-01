“Tenía toda la razón”: El guiño del presidente Kast a Sebastián Piñera durante la Cuenta Pública 2026

En su discurso, el mandatario citó el recordado expresidente respecto al desempleo, uno de los principales ejes del Gobierno.

Durante su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast hizo un especial guiño a Sebastián Piñera. En su discurso, mientras se refería a las estadísticas de desempleo, citó al recordado exmandatario.

“El expresidente Sebastián Piñera lo resumió en una frase que vale la pena recordar: ‘No hay mejor política social que el pleno empleo’. Y tenía toda la razón “, mencionó.

Además, agregó que “un empleo no es solo un sueldo, es dignidad. Es la posibilidad de mirar a sus hijos a los ojos y decirles que no tendrán necesidades. Es la base sobre la cual una familia construye su futuro”.