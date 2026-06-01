Tragedia en Concepción: Mujer murió tras precipitarse desde el piso 19 y caer sobre un vehículo

La víctima de 53 años, impactó sobre el capó de un auto que estaba saliendo del edificio, en el cual viajaban dos personas.

Durante la mañana de este lunes, cerca de las 11:00 horas, una mujer falleció tras caer desde el piso 19 en Concepción, Región del Bíobio.

Según los antecedentes entregados por BioBioChile, el accidente ocurrió en un edificio ubicado en Avenida Manuel Rodríguez, entre las calles Onglomo y Orompello.

La víctima de 53 años impactó sobre el capó de un vehículo que, en ese momento, se encontraba saliendo del edificio, en el que se trasladaban dos personas.

Debido a la situación, personal de emergencias y Carabineros llegaron al lugar para conocer las causas del incidente.

El hecho provocó gran conmoción entre vecinos y transeúntes que circulaban por el sector cuando ocurrió el accidente.

Desde la Segunda Comisaría de Concepción, se informó que se desconoce si habían otras personas en el interior del departamento de la víctima.