Pdte. Kast anunció proyecto para fusionar el Ministerio del Interior y Secretaría General de Gobierno

El mandatario en más de dos horas de discurso, se refirió a los temas de mayor interés en la ciudadanía.

Este lunes, se llevó a cabo la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, quien lideró la ceremonia tras casi 3 meses al mando del gobierno.

El mandatario en más de dos horas de discurso, se refirió a los temas de mayor interés como son educación, salud, vivienda y seguridad, entre otros.





Pdte. Kast anuncia proyecto para fusión en el Ministerio del Interior

Uno de los últimos anuncios que emitió el presidente José Antonio Kast tuvo que ver con la labor del Ejecutivo, donde afirmó que se busca avanzar hacia la racionalización del aparato público.

“En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica”, manifestó.

Asimismo, indicó que se convocará a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado.

Ahí se busca una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos.

“A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios”, señaló el mandatario.