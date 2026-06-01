“Todavía está en modo campaña”: La crítica de Beatriz Sanchez tras primera Cuenta Pública del pdte. Kast

La senadora del Frente Amplio aseguró que esperaba más detalles sobre el Plan de Seguridad. “Hay muchas de las cosas que mencionó el presidente a propósito del registro que ya ocurren”, expresó.

A pocos minutos del término de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, la senadora Beatriz Sanchez (FA) dio a conocer su opinión sobre el discurso, el cual no la habría dejado conforme por falta de datos concretos, “sin mucha cifra, sin una estructura determinada”.

“Yo creo que el presidente todavía está en modo campaña . La verdad es que fue un discurso bien de muchas frases, con poco anuncio, con poca estructura (…) me llamó mucho la atención eso, porque estábamos esperando algo de orden, de liderazgo, de decir, mira, el gobierno va hacia allá (…) Está repitiendo muchas de las frases que le habíamos escuchado en campaña, me sorprendió bastante todo eso”, añadió la excandidata presidencial.





Respecto al plan de seguridad, Sanchez precisó que “hay muchas de las cosas que mencionó el presidente a propósito del registro que ya ocurren (…) uno esperaría, o estábamos esperando que anunciara, lo había dicho antes, un paquete completo en temas de seguridad pública, ¿no? Lo único que anunció fue un registro de vándalos”.

“Echamos muchas cosas de menos, la verdad. Con respecto a la mega reforma, yo creo que no hay disposición, ninguna, para abrirse a una conversación en un tema que a todos eso sin duda a todos los sectores nos interesa”, cerró la senadora.