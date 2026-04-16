Dan a conocer comuna donde se construirá anhelado nuevo hospital de la zona norte de Santiago

Este nuevo recinto permitirá descongestionar la alta demanda del Hospital San José, el cual recibe a población de ocho comunas de la región Metropolitana.

Un viejo y urgente anhelo de los habitantes de la zona norte de Santiago es la construcción de un nuevo hospital que logre descongestionar la alta demanda del Hospital San José.

Cabe señalar que este recinto recibe a población de ocho comunas de la región Metropolitana: Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Colina y Til Til.

Ahora, y luego de más de 14 años de debate, el diario The Clinic indicó que se definió que el terreno elegido estará en Lampa, en el sector de Valle Grande.

Se publicó que el reporte 2026 del Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, al que tuvo acceso el citado medio, ya recibió su recomendación satisfactoria (RS).

“La actualización de la recomendación satisfactoria tuvo por objeto evaluar nuevas alternativas de localización para recinto hospitalario, comparando terrenos ubicados en las comunas de Lampa, Quilicura y Huechuraba bajo criterios técnico-económicos”, se observa en las conclusiones.

De esta forma, el nuevo recinto se ubicaría en un terreno en las intersecciones de las calles San Martín y Costanera Poniente, a un costado de la línea del tren.





Más de 800 mil beneficiarios

También se agregó que el hospital está destinado para atender a una población Fonasa de más de 487 mil personas provenientes de Huechuraba, Quilicura, Colina, Tiltil y Lampa, aunque se estima que los beneficiarios directos sean más de 880 mil.

Primero fue Colina, luego Huechuraba y ahora Lampa

Cabe señalar que este ansiado proyecto ha sufrido varios reveses. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se anunció que su construcción estaría en Colina, sin embargo, luego se conoció que el terreno agrícola carecía de factibilidad técnica.

Luego durante el gobierno de Gabriel Boric se anunció a Huechuraba como sede para el ansiado proyecto en un terreno ubicado al frente de la estación intermodal Los Libertadores de Línea 3. No obstante, Contraloría rechazó la compra del terreno argumentando que no se evaluaron todos los paños disponibles bajo los mismos criterios.