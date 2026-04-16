30 contaban con prontuario: Estos son los delitos de los inmigrantes expulsados en el primer vuelo

40 personas fueron deportadas esta mañana, 30 de ellas registraban antecedentes delictuales. En total han sido 196 durante la administración del actual gobierno.

Tras el despegue del primer avión con personas migrantes expulsadas a las 7:25 este jueves, el gobierno de José Antonio Kast comunicó que este operativo “da inicio formal a una política de control fronterizo escricto“.

En el vuelo, trasladaron a 40 ciudadanos extranjeros en una ruta que haría escala en Iquique, y luego pasaría por Bolivia, Ecuador y Colombia, donde los pasajeros serían “entregados a las autoridades migratorias de sus respectivos países”.

Migrantes expulsados por órdenes administrativas y judiciales

De las 40 personas expulsadas, 25 fueron por medidas administrativas, mientras que 15 fueron por órdenes judiciales.

Diez de los expulsados fueron deportados por hacer ingreso al país por pasos no habilitados.

No así los 30 que registran antecedentes asociados a delitos como:

Tráfico de drogas

Robo con violencia

Lesiones

Amenazas

Porte ilegal de arma y munición

Robo con intimidación

Robo en lugar habitado

Robo por sorpresa





Gestión durante el primer mes de gobierno de Kast

Según información entregada por el gobierno del presidente Kast, durante su primer mes se habrían concretado 156 expulsiones, en su gran mayoría de carácter administrativo. De modo que, con el operativo de hoy la cifra de expulsados llega a 196.

Además, mencionaron que las nacionalidades de las personas deportadas en ese período de tiempo corresponden a ciudadanos colombianos, seguidos por bolivianos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos.

¿Cómo continuará el plan de control migratorio de Kast?

Consultado en un punto de prensa por la frecuencia con la que se llevarán a cabo estos operativos aéreos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió que “las expulsiones se hacen, no se anuncian”.

“Por razones de seguridad interior no vamos a anunciar con determinada programación cuáles son los vuelos”, añadió.

Además, la autoridad agregó que los operativos de expulsiones son “un tema muy delicado, que incluye la fiscalización, detención y cumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas de extranjeros”.

Sin embargo, aseguró que “todos los meses habrán novedades en esta materia, ese es el compromiso del gobierno”.