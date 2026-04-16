16/ 04/ 2026 13:42

Vuelco tras asesinato de mujer en Santiago Centro: El atacante era su vecino y tenían conflictos previos

Este jueves surgieron nuevos detalles tras el asesinato de una mujer en Santiago Centro. El crimen habría sido ejecutado por un ciudadano de nacionalidad colombiana y se trataría de un conflicto vecinal por el paseo de la mascota de la víctima, sumado a otros temas, como la basura en el lugar. La mujer fue identificada como Natalie Quezada Hernández, de 32 años. El atacante se escondió en una casa del sector y fue detenido en presencia del esposo y la familia de la víctima. En el lugar se vendía droga y se investiga si ella había puesto una denuncia relacionada con estos hechos.