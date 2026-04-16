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Vuelco tras asesinato de mujer en Santiago Centro: El atacante era su vecino y tenían conflictos previos

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este jueves surgieron nuevos detalles tras el asesinato de una mujer en Santiago Centro. El crimen habría sido ejecutado por un ciudadano de nacionalidad colombiana y se trataría de un conflicto vecinal por el paseo de la mascota de la víctima, sumado a otros temas, como la basura en el lugar. La mujer fue identificada como Natalie Quezada Hernández, de 32 años. El atacante se escondió en una casa del sector y fue detenido en presencia del esposo y la familia de la víctima. En el lugar se vendía droga y se investiga si ella había puesto una denuncia relacionada con estos hechos.

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