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Rachas de hasta 90 km/h: Emiten aviso por vientos en seis regiones del país

El fenómeno está asociado a una corriente en chorro y se extenderá desde la mañana del martes 9 hasta la noche del miércoles 10 de junio, según el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado que afectará a sectores cordilleranos del norte y centro del país durante la próxima semana.

El fenómeno está asociado a una corriente en chorro y se registrará este sábado en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. 

Sin embargo, también se advierten fuertes vientos desde el martes 9 hasta la noche del miércoles 10 de junio para Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 

Este tipo de eventos corresponde a fenómenos de severidad moderada, potencialmente riesgosos, especialmente para quienes desarrollan actividades al aire libre o en zonas de montaña.

Intensidad estimada del viento por región

Región de Arica y Parinacota (Cordillera)

  • Martes 9: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
  • Miércoles 10: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Región de Tarapacá (Cordillera)

  • Martes 9: 60 a 80 km/h.
  • Miércoles 10: 60 a 80 km/h.

Región de Antofagasta (Cordillera)

  • Martes 9: 60 a 80 km/h.
  • Miércoles 10: 60 a 80 km/h.

Región de Atacama (Cordillera)

  • Martes 9: 70 a 90 km/h.
  • Miércoles 10: 70 a 90 km/h.

Región de Coquimbo (Cordillera)

  • Sábado 6 de junio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Región de Valparaíso (Cordillera)

  • Sábado 6 de junio: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

La DMC recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas en sectores expuestos al viento, especialmente en rutas de montaña y zonas de altura.

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