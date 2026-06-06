Rachas de hasta 90 km/h: Emiten aviso por vientos en seis regiones del país

El fenómeno está asociado a una corriente en chorro y se extenderá desde la mañana del martes 9 hasta la noche del miércoles 10 de junio, según el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado que afectará a sectores cordilleranos del norte y centro del país durante la próxima semana.

El fenómeno está asociado a una corriente en chorro y se registrará este sábado en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Sin embargo, también se advierten fuertes vientos desde el martes 9 hasta la noche del miércoles 10 de junio para Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Este tipo de eventos corresponde a fenómenos de severidad moderada, potencialmente riesgosos, especialmente para quienes desarrollan actividades al aire libre o en zonas de montaña.

Intensidad estimada del viento por región

Región de Arica y Parinacota (Cordillera)

Martes 9: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Miércoles 10: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Región de Tarapacá (Cordillera)

Martes 9: 60 a 80 km/h.

Miércoles 10: 60 a 80 km/h.

Región de Antofagasta (Cordillera)

Martes 9: 60 a 80 km/h.

Miércoles 10: 60 a 80 km/h.

Región de Atacama (Cordillera)

Martes 9: 70 a 90 km/h.

Miércoles 10: 70 a 90 km/h.

Región de Coquimbo (Cordillera)

Sábado 6 de junio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Región de Valparaíso (Cordillera)

Sábado 6 de junio: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

La DMC recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas en sectores expuestos al viento, especialmente en rutas de montaña y zonas de altura.