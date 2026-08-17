“Me preocuparía porque…”: Mauro Icardi arremete contra Benjamín Vicuña por dichos sobre sus hijos con la China Suárez

El actor se refirió a la lejanía que enfrentó con sus hijos, que estaban viviendo en Turquía porque Icardi jugaba en un equipo de futbol de dicho país.

Este domingo, Mauro Icardi arremetió contra Benjamín Vicuña, luego de que este último se refiriera a la distancia que vive con los hijos que tiene en común con China Suárez, Magnolia y Amancio.

Esto, debido a que Suárez se fue a vivir a Turquía durante el tiempo que Mauro jugó en el equipo de futbol Galatasaray y regresaron recientemente a Argentina.





¿Qué dijo Benjamín Vicuña?

En el último capítulo del programa argentino Podemos Hablar, Benjamín señaló: “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie, el amor”.

En esa misma línea, agregó: “Trato en estas circunstancias, que pueden ser adversas, claramente no es cómodo, lindo, bueno ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”.

¿Qué contestó Mauro Icardi?

Al respecto, Icardi arremetió con todo en su cuenta de Instagram y expuso: “Cuando te haces la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”.

“Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”, sentenció.

Acto seguido, Icardi expuso que llegaron hace 3 meses con la China Suárez a Argentina y acusó que durante ese tiempo, Benjamín solo habría visto a sus hijos entre 15 a 20 días.

“Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, acusó Mauro.

“Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, indicó Icardi.

Finalmente, el futbolista concluyó: “Dudoso, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas”.

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