17/ 08/ 2026 13:22

En libertad: Ivette Vergara quedó apercibida tras ser detenida por conducción temeraria

Hace instantes culminó la formalización de la periodista Ivette Vergara, quien fue detenida por el delito de conducción temeraria. De acuerdo a Fiscalía, la presentadora de TV se desplazó a 161 km/h por la Costanera Norte, superando ampliamente la velocidad máxima de 100 km/h. Tras la audiencia, además, se dio a conocer que Vergara tenía una infracción previa por conducción a exceso de velocidad, por la que debe comparecer ante un juzgado de policía local esta semana.