Estuvo más de 30 días cerrado: Confirman reapertura del Paso Los Libertadores

La reapertura será inicialmente exclusiva para el transporte de carga y no incluye a vehículos particulares ni buses.

Este lunes y a través de un comunicado se anunció la apertura del Sistema Integrado Cristo Redentor, el cual une a Chile y Argentina por el Paso Internacional Los Libertadores y que lleva cerrado más de 30 días debido a la acumulación de nieve y difíciles condiciones climáticas.

Se indicó que de acuerdo a una reunión sostenida por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas, se resolvió la reapertura del paso a partir de este martes 18 de agosto desde las 09:00 horas de Chile.

Cabe señalar que la reapertura es a través de varias condiciones, martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto con tránsito desde Argentina a Chile solo transporte de carga terrestre.

Mientras que el viernes 21 y sábado 22 de agosto lo mismo, pero de Chile a Argentina. Por ahora el turismo seguirá suspendido, ya que la medida no incluye a vehículos particulares ni a buses.





Comunicado por reapertura de Cristo Redentor