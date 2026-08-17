IT: Bienvenidos a Derry confirma segunda temporada: Esta será la historia de los nuevos episodios

HBO confirmó oficialmente la renovación de la serie inspirada en el universo creado por Stephen King. La nueva entrega retrocederá hasta 1935 y tendrá como uno de sus ejes la sangrienta masacre de la Pandilla Bradley.

Buenas noticias para los seguidores de IT: Bienvenidos a Derry. HBO confirmó que la producción tendrá una segunda temporada, luego del estreno de sus primeros ocho episodios.

La serie de Warner Bros. Television, producida por Andy y Barbara Muschietti, continuará expandiendo el universo de IT, creado por Stephen King, y contará nuevamente con Brad Caleb Kane, quien será showrunner de los nuevos capítulos.

De acuerdo con HBO, desde su debut la producción se convirtió en uno de los cuatro mayores estrenos globales de series en la historia de HBO Max.

¿De qué tratará la segunda temporada de IT: Bienvenidos a Derry?

La renovación también llegó acompañada de los primeros detalles de la historia. La segunda temporada estará ambientada en 1935, en plena Gran Depresión, trasladando la acción a un periodo anterior al visto en la primera entrega.

La trama se centrará en la masacre de la Pandilla Bradley, un grupo de asaltantes de bancos que llega hasta Derry con la intención de comprar municiones, pero termina enfrentándose a un horror inesperado.

De esta manera, la producción seguirá profundizando en la historia de Derry y en la mitología detrás de Pennywise, conectándose además con el universo presentado por Andy Muschietti en las películas IT (ESO) y IT: Capítulo Dos.

“Estamos emocionados de regresar al aterrador mundo de Derry y expandir aún más la icónica y escalofriante adaptación de Andy y Barbara Muschietti”, señaló Sarah Aubrey, jefa de programación original de HBO Max.

Desde Warner Bros. Television también adelantaron que la nueva entrega llevará a los espectadores en un “nuevo y aterrador viaje a los años 30”, mientras que Andy y Barbara Muschietti calificaron como “un privilegio absoluto” la posibilidad de continuar explorando el universo creado por Stephen King.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de IT: Bienvenidos a Derry?

Por ahora, HBO no informó una fecha de estreno para la segunda temporada ni entregó detalles sobre la cantidad de episodios que tendrá.

La primera entrega cuenta con ocho capítulos y actualmente se encuentra disponible completa en HBO Max.

IT: Bienvenidos a Derry es una producción de HBO y Warner Bros. Television basada en la novela IT, de Stephen King. Entre sus productores ejecutivos se encuentran Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Brad Caleb Kane, Roy Lee, Dan Lin, Jamie Travis y Dhana Gilbert.