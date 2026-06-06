¿Vuelve la lluvia a la capital? Precipitaciones podrían llegar a la RM la próxima semana

El meteorólogo de Chilevisión explicó que existe una ventana para el retorno de las precipitaciones a la capital. Sin embargo, advirtió que el evento aún presenta alta incertidumbre.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, entregó un nuevo pronóstico para la Región Metropolitana, donde aseguró que existen probabilidades de precipitaciones para la capital.

Sin embargo, estas se concentraría entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, aunque recalcó que aún no se puede asegurar ya que los montos esperados son muy bajos y aún existe alta incertidumbre entre los modelos meteorológicos.

Precipitaciones seguras en el sur

Según mencionó, las precipitaciones más seguras se proyectan desde la región del Maule hacia el sur. En el caso de Santiago, el escenario es menos claro: algunos modelos indican que no caerá lluvia, mientras otros proyectan hasta 10 milímetros.

“En estos momentos está súper desordenado”, señaló, aludiendo a las diferencias entre los modelos disponibles.

Sáez indicó que las comunas precordilleranas serían las que tendrían mayor probabilidad de recibir chubascos, mencionando sectores como La Reina, La Florida, Puente Alto, Peñalolén y Las Condes. Para el centro de la capital, en cambio, solo podrían registrarse algunas gotas.

“ Algo va a caer, pero muy poquito ”, sostuvo el meteorólogo, detallando que algunos cálculos entregan apenas décimas de milímetro, del orden de 0,3 a 0,4 mm. Por ello, evitó confirmar un evento de lluvia significativo para la capital y señaló que el escenario debería aclararse en las próximas 48 horas.

Además, comentó que existe otro sistema frontal en observación para el próximo fin de semana, aunque por ahora también presenta un rango muy amplio de precipitaciones estimadas. “Estamos haciendo los cálculos, pero son mucha especulación también”, advirtió.