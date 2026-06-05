Vuelven las lluvias a Santiago: Revisa los días en que habrá precipitaciones

Un nuevo sistema frontal se acerca a la capital tras un 90% de déficit en mayo.

Atención: a limpiar las canaletas, los sumideros y los desagües. Tras varios días sin lluvia, un nuevo sistema frontal llegará a Santiago la próxima semana.

Con seguridad, habrán precipitaciones el martes 9 y miércoles 10 de junio . Además, se espera que durante el fin de semana al menos un día llueva.

Según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, en mayo hubo una escasez de agua que dejó un 90% de déficit. Por lo tanto, para que en junio sea normal deben caer 80 milímetros de lluvia.

La experta precisó que al sumar todos los días de precipitaciones de la próxima semana, podrían caer entre 20 y 30 milímetros.