¿Vuelven las lluvias a Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo para la primera semana de junio

Desde la Dirección Meteorológica de Chile anunciaron llovizna en algunas jornadas de la semana.

Tras una semana marcada por la abundante nubosidad, con apenas algunas horas de sol durante la jornada del sábado, las bajas temperaturas seguirían predominando durante la primera semana de junio en gran parte de la región Metropolitana.

Con mínimas cercanas a los 3°C y máximas que no superarían los 19°C en la mayoría de los sectores de la capital, se espera que el frío continúe durante los próximos días. Incluso, existe la posibilidad de precipitaciones en algunas jornadas de la semana.





El Tiempo para los próximos días en la región Metropolitana

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, la llovizna se hará presente en el inicio de junio y las temperaturas no superarán los 20° en gran parte de la región Metropolitana.

A continuación te detallamos cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital:

Lunes 1

Colina : Mínimo 8° – Máximo 14°. Cubierto variando a nublado.

: Mínimo 8° – Máximo 14°. Cubierto variando a nublado. Sector Centro de Santiago : Mínimo 9° – Máximo 14°. Llovizna variando a nublado.

: Mínimo 9° – Máximo 14°. Llovizna variando a nublado. Sector Norte de Santiago : Mínimo 8° – Máximo 14°. Cubierto variando a nublado.

: Mínimo 8° – Máximo 14°. Cubierto variando a nublado. Sector Oriente de Santiago : Mínimo 8° – Máximo 14°. Nublado.

: Mínimo 8° – Máximo 14°. Nublado. Sector Sur de Santiago : Mínimo 7° – Máximo 14°. Llovizna variando a nublado.

: Mínimo 7° – Máximo 14°. Llovizna variando a nublado. Sector Poniente de Santiago: Mínimo 9° – Máximo 14°. Llovizna variando a nublado.

Mínimo 9° – Máximo 14°. Llovizna variando a nublado. Curacaví : Mínimo 9° – Máximo 12°. Llovizna variando a nublado.

: Mínimo 9° – Máximo 12°. Llovizna variando a nublado. Melipilla: Mínimo 9° – Máximo 11°. Llovizna variando a nublado.

Mínimo 9° – Máximo 11°. Llovizna variando a nublado. San José de Maipo: Mínimo 6° – Máximo 22°. Nublado.

Martes 2

Colina : Mínimo 5° – Máximo 19°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Mínimo 5° – Máximo 19°. Nublado variando a nubosidad parcial. Sector Centro de Santiago : Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial. Sector Norte de Santiago : Mínimo 5° – Máximo 19°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Mínimo 5° – Máximo 19°. Nublado variando a nubosidad parcial. Sector Oriente de Santiago : Mínimo 7° – Máximo 18°. Nublado.

: Mínimo 7° – Máximo 18°. Nublado. Sector Sur de Santiago : Mínimo 4° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Mínimo 4° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial. Sector Poniente de Santiago : Mínimo 9° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Mínimo 9° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial. Curacaví : Mínimo 5° – Máximo 19°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Mínimo 5° – Máximo 19°. Nublado variando a nubosidad parcial. Melipilla : Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a nubosidad parcial. San José de Maipo: Mínimo 4° – Máximo 22°. Nubosidad parcial variando a nublado.

Miércoles 3