Subsidio Eléctrico: Quedan pocos días para postular al descuento de hasta $31 mil en cuenta de la luz

El pago de este beneficio se otorgará desde el mes de septiembre a través de seis cuotas. Revisa a continuación todos los detalles del descuento de la luz.

Esta semana comenzó la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico, beneficio que ayuda a las familias a costear una parte o hasta el 100% de las cuentas de la luz de todo el segundo semestre 2026.

Dicho beneficio se pagará en 6 cuotas a partir de septiembre y el monto varía según la cantidad de integrantes que tenga el hogar que resulte beneficiado:

Un integrante: $17.346.

Dos a tres integrantes: $22.548.

Cuatro o más integrantes: $31.224.

Sin embargo, este descuento requiere postulación, proceso que se mantendrá abierto solo por unos pocos días más, por lo que te invitamos a revisar hasta cuándo puedes realizar el trámite y qué requisitos necesitas para obtener el dinero.

¿Hasta cuándo puedo postular al Subsidio Eléctrico?

De acuerdo con el sitio web subsidioeléctrico.cl, el plazo para postular al Subsidio Eléctrico se extenderá hasta el próximo viernes 5 de junio a las 18:00 horas.

Respecto a los resultados, estos se darán a conocer a partir de agosto y posteriormente se entregarán en septiembre.





Cabe destacar que para solicitar este beneficio lo puedes realizar en el sitio web del subsidio, vía telefónica llamando al call center 101 de ChileAtiende o asistiendo presencialmente a una sucursal.

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Quienes quieran postular en esta quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico deben cumplir con estos tres requisitos: