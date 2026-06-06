Christiane Endler se quiebra tras quedar sin opciones de ir al Mundial: “Ha sido un año durísimo”

La arquera lamentó al derrota con Ecuador por la Liga de Naciones Femenina, abriendo la interrogante sobre su futuro en La Roja Femenina.

Christiane Endler, capitana de la Selección Chilena, lamentó la derrota 2-1 ante Ecuador que dejó sin chances a las nacionales de ir al Mundial Femenino 2027.

Tras el término de de la participación de La Roja en la Liga de Naciones Femenina, la arquera reconoció que “la verdad que ha sido un año muy duro. A pesar de cumplir los objetivos con el club, ha sido un año durísimo a nivel psicológico. Duele no cumplir acá”.

“Duele mucho no cumplir el objetivo, duele terminar así, creo que nos merecíamos un poquito más. Duele porque tuvimos un marco de público súper lindo, con el Estadio Nacional así y la gente gritando todo el partido”, agregó.





Junto con mencionar que es “una pena terminar de esta forma esta Liga de Naciones que fue durísima”, la jugadora de 34 años fue consultada sobre su futuro con la selección.

“No sé qué será de mí, no hay campeonatos importantes en los próximos años, tengo mi edad ya. Habrá que analizarlo después de las vacaciones con calma”, comentó ante la prensa.

En ese punto, Endler recalcó que pretende “ver cómo sigue el proceso de la selección y después se tomará una determinación”.