16/ 04/ 2026 13:59

“Las condiciones en que me la dejaron”: El crudo relato de madre de mujer asesinada en Santiago Centro

Una mujer fue asesinada con un arma blanca en Santiago Centro al ser atacada por un hombre durante la madrugada de este jueves, mientras paseaba a su perro. La madre de la víctima conversó con CHV Noticias y comentó que “mañana tengo que ir al Servicio Médico Legal y recién me van a decir…me dijeron que es mejor que me quede con la imagen de mi hija que tenía antes, que para qué la iba a ver en las condiciones en que me la dejaron”. Además aclaró que el homicida “no era su pareja, nada de ella”.