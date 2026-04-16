Activar la economía y fortalecer el empleo: Jorge Quiroz explica las medidas económicas del Plan de Reconstrucción Nacional

El ministro de Hacienda detalló algunos de los puntos que se presentarán en los próximos días ante el Congreso.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó este jueves las medidas económicas anunciadas durante la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, las cuales serán llevadas al Congreso en los próximos días.

El “Plan de Reconstrucción Nacional” tiene como objetivo, según sostuvo, reactivar la economía, fortalecer el empleo y avanzar en reconstrucción de zonas afectadas en diferentes partes del país.





“El camino lo extraviamos hace ya más de 12 años con un crecimiento promedio de apenas 2% que tiene consecuencias (…) Hoy día con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%”, indicó el jefe de cartera fiscal.

Medidas económicas del “Plan de Reconstrucción Nacional”

Según señaló el secretario de Estado en la rueda de prensa, entre el proyecto de mejorar las condiciones de los chilenos en materia económica y, por consecuencia, a nivel laboral y de vivienda, algunos de los puntos que se presentará ante el Congreso son los siguientes: