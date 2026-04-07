Ministro Quiroz asegura que pagos diarios por CAE se sextuplicaron: “Consíganse crédito en el banco y vengan a pagar”

El titular de Hacienda aseguró que, aún cuando el gobierno no había tomado ninguna medida, los pagos diarios del Crédito con Aval del Estado tuvieron un incremento de hasta seis veces.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló este martes que los pagos diarios del Crédito con Aval del Estado (CAE) aumentaron de $30 millones a $200 millones, lo que representa un incremento de más de seis veces.

Esto, luego del anuncio que el Gobierno hizo en marzo pasado, donde dio a conocer un nuevo plan de cobro a deudores morosos, enfocado principalmente en quienes mantienen morosidades prolongadas.

“El CAE, de recuperar $30 millones, pasó a recuperar $200 millones diarios y todavía no habíamos tomado ninguna medida. Desterramos el mito de que había que aprobar el FES“, dijo el secretario de Estado en un seminario de la Sofofa.

En la cita enfatizó que las medidas de cobro están dirigidas a deudores con sueldos sobre los $5 millones, aunque aclaró que “hay cerca de 70 mil personas que registraron ingresos brutos mensuales de $1.500.000 (…) las cuotas son chicas, se pueden pagar“.





“No queremos dar una batalla y cobrarles a quienes están dentro del 20%, 30% o 40% que estudiaron en universidades y que la Fiscalía Nacional Económica nos dice que son de carreras no rentables”, subrayó.

Asimismo, añadió: “Tesorería tiene enormes poderes, puede embargar las cuentas corrientes y los sueldos. Por eso, el tesorero ha decidido que en aquellos deudores de más de $5 millones no hay negociación: Consíganse el crédito en el banco y vengan a pagar”.

¿Cómo saber el valor de la deuda del CAE?

Para conocer el monto de deuda por el CAE se habilitó un sitio web donde se puede obtener un certificado de deuda. La deuda vencida debe ser al menos 1 UTM (69.889 aprox.) según el valor informado al momento de presentar la solicitud.

Los convenios de pago están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

En el caso de los deudores con ingresos mensuales superiores a $5 millones, desde hoy se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago.

Para pagar la deuda del CAE, la Tesorería habilitó un sitio web en el que se puede pagar al contado y la totalidad del dinero con ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII).