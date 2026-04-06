Así será el cobro a deudores del CAE: Cómo acceder al convenio de pago y cuáles son los requisitos

Según el organismo, el objetivo del proceso es facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones.

La Tesorería General de la República (TGR) inició este lunes el proceso de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), en un contexto en que “este pasivo ha crecido significativamente” en los últimos años, de acuerdo con el organismo.

Hoy, más de 550 mil personas mantienen deudas CAE en mora mientras que, actualmente, la deuda alcanza los $4 billones en 2025, multiplicándose por ocho respecto de 2018.

El Estado actúa como aval cuando un beneficiario deja de pagar. De esta manera, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos.

Quiénes acceden a los convenios de pago

Los convenios de pago están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

En caso de no contar con información de renta disponible, las personas pueden adjuntar el certificado de Operación Renta. En cambio, si es que no declaran renta, servirá el certificado de cotizaciones previsionales disponible en la Oficina Virtual.

Asimismo, quienes registren ingresos, pero actualmente se encuentren cesantes, pueden acreditar su situación por la misma vía.

Quiénes no podrán optar a convenios de pago

En el caso de los deudores con ingresos mensuales superiores a $5 millones, desde hoy se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago.

En este contexto, se implementarán medidas orientadas a promover la regularización de estas deudas, considerando el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor.

Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros.





¿Qué pasa con los morosos en el extranjero?

Para quienes residen en el extranjero y no registran cotizaciones previsionales en Chile, también existe la opción de gestionar su convenio de pago de manera remota, presentando la documentación requerida que acredite dicha situación.

Finalmente, la institución reitera el llamado a informarse y utilizar los canales disponibles, tanto en la plataforma tgr.cl/cae como de forma presencial en sus oficinas, con el fin de regularizar las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado.

¿Cómo saber el valor de la deuda del CAE?

Para conocer el monto de tu deuda por el CAE, debes ingresar al mencionado sitio web y hacer clic en Obtener certificado de deuda.

La deuda vencida debe ser al menos 1 UTM (69.889 aprox.) según el valor informado al momento de presentar la solicitud.

Las cuotas y el pie no deben ser menores a 1 UTM y podrás modificar su valor a uno más alto. La cantidad de cuotas no podrá ser superior a 12.

¿Cómo realizar el pago?

Para pagar la deuda del CAE, la Tesorería habilitó un sitio web en el que puedes pagar al contado y la totalidad del dinero con tu ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII).

Accede a tgr.cl, allí haz clic en el botón Pago total de mi deuda.

Otra alternativa es Obtener certificado de deuda, donde podrás revisar el monto total que debes al fisco.