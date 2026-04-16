16/ 04/ 2026 14:29

Experto explica medidas del gobierno punto por punto: ¿Qué empresas se verían más beneficiadas?

Tras el anuncio del plan de Reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast durante su primera Cadena Nacional, en CHV Noticias analizamos las medidas económicas propuestas. Jorge Berrío, director del Diplomado en finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, apuntó a quienes serían más beneficiados con la rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23%: “Aquí hay un foco principal en la mediana empresa”. Además plantea que el subsidio a contratación de trabajadores beneficiará principalmente “a la pequeña y a la mediana”.