Sabores marinos sin comparación: Matías Assler y Juanita Ringeling se lucieron con sus platillos en La Divina Comida

La pareja de actores, Matías Assler y Juanita Ringeling, demostraron sus habilidades de cocina en La Divina Comida: Desafío Duplas con recetas únicas que transportaron el paladar de sus invitados a una soleada tarde de verano.

Revisa el paso a paso a continuación.

Entrada: Marea baja

Pulpo al ajillo

Ingredientes:

4 porciones de pulpo a la parrilla

6 cucharadas de aceite de oliva

4 cucharadas de perejil o cilantro

1 cucharada de ciboulette

2 dientes de ajo

1 cucharadita de sal

2 cucharaditas de pasta de ají ahumado

Preparación:

1.- Llevamos el pulpo a hervir en agua por 15 a 18 minutos por kilo de pulpo. 5 a 10 minutos por cada kilo adicional.

2.- Una vez listo, retiramos del fuego y lo llevamos a un colador para que se pueda drenar todo el excedente del agua de la cocción.

Chimichurri

3.- Picamos el cilantro o perejil, luego picamos el ajo, el ciboulette y reservamos. En un pocillo hondo agregamos oliva y agregamos lo que picamos junto con la sal y la pasta de ají. Incorporamos bien y reservamos.

4.- Cortamos el pulpo y lo llevamos a la parrilla. Una vez dorado, en la misma parrilla usamos un sartén de hierro, agregamos el pulpo y el chimichurri por unos 3 a 5 minutos. Agregamos sal y retiramos del fuego.

Plato de fondo: Al abordaje, muchachos

Pescado con salsa de zapallo y coco / Ensalada de repollo casero y fermentado

Ingredientes:

Ensalada

1 repollo pequeño

4 cucharadas de chucrut

Sal

Salsa

1 zapallo italiano

200 gramos de champiñones

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de hinojo o eneldo

100 ml de leche de coco

1 cucharada de levadura nutricional

Sal

Arroz

1 taza de arroz basmati

1 diente de ajo

¼ cucharadita de azafrán

Sal

Reineta

4 cucharaditas de mantequilla

4 filetes de reineta

Sal

Preparación:

1.- Cortamos el repollo, una vez listo, lo mezclamos con el chucrut y un poco de aceite de oliva. Reservamos.

Salsa

2.- Rallamos el zapallo italiano y cortamos los champiñones.

3.- En un sartén a fuego medio alto, agregamos oliva y champiñones. Revolvemos por unos 5 minutos y agregamos el zapallo. Revolvemos y bajamos el fuego.

4.- Condimentamos con cúrcuma en polvo, orégano e hinojo o eneldo. Revolvemos y agregamos la leche de coco, luego la levadura nutricional. Y revolvemos por unos 5 a 9 minutos. Retiramos del fuego y reservamos.

Reineta

5.- En un sartén a fuego alto, agregamos la mantequilla y doramos los filetes de reineta por 3 a 4 minutos por lado. Retiramos del fuego una vez listos. Agregamos sal a cada filete.

Arroz

6.- Preparamos el arroz con el método tradicional de 1 medida de arroz por 2 de agua por 20 minutos. Antes de agregar el agua, condimentamos con el azafrán, ajo y sal.

Para emplatar, agregamos el arroz, la ensalada y sobre la reineta la salsa.

Postre: Arena y sol

Brownie casero

Ingredientes:

120 gramos de mantequilla

150 gramos de chocolate amargo

3 huevos

160 gramos de azúcar blanca

75 gramos de azúcar de coco

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de sal

90 gramos de harina

50 gramos de nueces

Trozos de chocolate de leche

Preparación:

1.- Llevamos a baño maría el chocolate amargo junto con la mantequilla hasta que se derritan completamente ambas cosas. Revolvemos, agregamos el cacao en polvo. Incorporamos bien y retiramos del fuego. Reservamos y dejamos enfriar la mezcla hasta que esté tibia.

2.- Con la ayuda de una batidora manual, mezclamos los huevos con el azúcar de coco, esencia de vainilla y el azúcar blanca. Batimos hasta que duplique su tamaño.

3.- Picamos las nueces y reservamos.

4.- Vamos incorporando poco a poco, sin dejar de revolver la mezcla de huevos a la mezcla del punto 1.-

5.- Precalentamos el horno a 175º.

6.- Una vez lista la mezcla del punto 4, agregamos la harina con la ayuda de un colador para poder tamizar e integrar bien.

7.- Agregamos la sal y revolvemos bien.

8.- En un molde apto para horno, disponemos un trozo de papel mantequilla y sobre el papel agregamos la mezcla del punto anterior. Sobre la mezcla, decoramos con los trozos de chocolate de leche y las nueces.

9.- Llevamos al horno por 25 a 35 minutos. Debe estar blando y húmedo, no seco.

10.- Retiramos del horno y, una vez frío o tibio, cortamos.

11.- Acompañamos con helado y decoramos con unas hojas de menta.