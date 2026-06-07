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Los sabores del océano como protagonistas: Kathy Salosny y Julio Milostich destacaron con su menú en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

Kathy Salosny y Julio Milostich pusieron a prueba sus dotes en la cocina en La Divina Comida: Desafío Duplas, con recetas que conquistaron a sus comensales y que mezclaron ingenio, teatro y sabores de alto impacto. 

Entrada: Teatro a Milcaos

Milcao

Ingredientes:

Milcao: 

  • 500 gramos de papa cocida sin piel 
  • 500 gramos de papa cruda rallada sin piel  
  • 1 cucharada de manteca no vegetal  
  • 150 gramos de chicharrones secos 

Preparación:

1.- Rallamos la papa cruda; una vez lista, con la ayuda de un paño de cocina sacamos todo el líquido apretando bien la tela.  

2.- Una vez listas las papas cocidas, retiramos del agua y procesamos con un tenedor o prensapapas hasta lograr un puré.  

3.- En un bowl juntamos ambas papas, agregamos la manteca y mezclamos.  

4.- Hacemos bollos con la mezcla, luego aplastamos y agregamos una pequeña cantidad de chicharrones en el centro, cerramos bien y, una vez listo, llevamos a freír a fuego medio por 4 a 5 minutos por lado.  

Para emplatar, acompañamos de una salsa a gusto.

Plato de fondo: Pérgola de mariscos y otras flores

Pullmay 

Ingredientes:  

  • 1 cucharada de aceite de oliva 
  • 2 longanizas  
  • 4 chorizos artesanales  
  • 8 trutros de ala de pollo 
  • 300 gramos de costillar ahumado  
  • 1 cebolla blanca  
  • 1 pimentón rojo  
  • 6 dientes de ajo  
  • 1 cucharada de perejil  
  • 4 hojas de laurel 
  • 1 cucharada de pasta de ají cacho de cabra 
  • 2 litros de vino blanco 
  • 8 a 12 papas chilotas 
  • 8 a 12 almejas en concha 
  • 8 a 12 choritos en concha 
  • 8 a 12 machas 
  • 4 hojas de repollo grandes 
  • Sal  

Preparación:

1.- En un fondo u olla muy grande a fuego medio agregamos oliva, junto con la longaniza en trozos y el chorizo en trozos. Una vez ya se forma una capa de la grasa de estos dos ingredientes, agregamos el pollo y el costillar en trozos. Revolvemos 

2.- Cortamos la cebolla, el pimentón y el ajo en juliana. Agregamos a la olla y revolvemos.  

3.- Agregamos el perejil picado, el laurel y el ají cacho de cabra. Revolvemos bien hasta que se vea un poco de líquido en la olla.  

4.- Agregamos el vino blanco, 500 ml de agua y revolvemos.  

5.- Agregamos las papas, sal a gusto y tapamos. Dejamos a fuego medio por 60 a 70 minutos, revolviendo de vez en cuando. Luego agregamos los mariscos y tapamos con las hojas de repollo y dejamos por unos 15 minutos o hasta lograr el punto deseado con los mariscos y que se abran todas las conchas con la tapa de la olla sobre el repollo.  

6.- Una vez listo, retiramos del fuego y dejamos reposar tapado hasta emplatar.  

Postre: Asado e’ leche con arándanos de la feria

Leche asada

Ingredientes:

  • 10 huevos 
  • 200 gramos de azúcar  
  • Zeste de naranja 
  • ⁠1 litro de leche entera 
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 
  • 100 gramos de arándanos  

Caramelo  

  • ⁠80 gramos de azúcar 

Preparación:

1.- En un bowl batimos, pero suavemente, los huevos, sin batir enérgicamente. No debe salir espuma de la mezcla de los huevos; solo se deben batir o revolver suavemente hasta lograr una mezcla 100% homogénea.  

2.- Agregamos el azúcar y revolvemos bien. Luego la esencia de vainilla. Revolvemos bien.  

3.- Agregamos la leche, revolvemos. Y agregamos zeste de naranja a gusto. Reservamos mientras hacemos el caramelo.  

5.- Una vez listo y frío el caramelo en el molde, pasamos por un colador la mezcla del punto anterior directo sobre la fuente con caramelo. Finalmente, agregamos los arándanos.  

6.- Llevamos al horno a baño maría por 60 minutos a 120º y luego por 20 minutos más a 160º o hasta que esté dorado y el centro se mueva, pero ya no esté líquido.  

7.- Una vez listo, dejamos dentro del horno con la puerta del horno levemente abierta hasta que esté tibio, luego llevamos a refrigerar tapado por 12 horas.  

Caramelo 

4.- En una olla a fuego medio bajo, llevamos el azúcar a calentar junto con menos de la mitad de la cantidad de azúcar en agua fría. Lo dejamos ahí sin ocupar ni cuchara ni paleta; solo movemos la olla. Una vez empiece a cambiar de color, agregamos con mucho cuidado y desde lejos, un poco de agua tibia-caliente, no recién hervida. Y mezclamos solo moviendo la olla, sin usar cucharas o paletas. Cuando ya empiece a cambiar de color a un tono levemente amarillo oscuro, retiramos del fuego y llevamos a un molde apto para horno con mucho cuidado, que el molde no esté frío para evitar cambios de temperatura.  

Para emplatar, porcionamos y podemos decorar con un poco de crema chantilly.

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