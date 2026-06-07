Los sabores del océano como protagonistas: Kathy Salosny y Julio Milostich destacaron con su menú en La Divina Comida

Kathy Salosny y Julio Milostich pusieron a prueba sus dotes en la cocina en La Divina Comida: Desafío Duplas, con recetas que conquistaron a sus comensales y que mezclaron ingenio, teatro y sabores de alto impacto.

Entrada: Teatro a Milcaos

Milcao

Ingredientes:

Milcao:

500 gramos de papa cocida sin piel

500 gramos de papa cruda rallada sin piel

1 cucharada de manteca no vegetal

150 gramos de chicharrones secos

Preparación:

1.- Rallamos la papa cruda; una vez lista, con la ayuda de un paño de cocina sacamos todo el líquido apretando bien la tela.

2.- Una vez listas las papas cocidas, retiramos del agua y procesamos con un tenedor o prensapapas hasta lograr un puré.

3.- En un bowl juntamos ambas papas, agregamos la manteca y mezclamos.

4.- Hacemos bollos con la mezcla, luego aplastamos y agregamos una pequeña cantidad de chicharrones en el centro, cerramos bien y, una vez listo, llevamos a freír a fuego medio por 4 a 5 minutos por lado.

Para emplatar, acompañamos de una salsa a gusto.

Plato de fondo: Pérgola de mariscos y otras flores

Pullmay

Ingredientes :

1 cucharada de aceite de oliva

2 longanizas

4 chorizos artesanales

8 trutros de ala de pollo

300 gramos de costillar ahumado

1 cebolla blanca

1 pimentón rojo

6 dientes de ajo

1 cucharada de perejil

4 hojas de laurel

1 cucharada de pasta de ají cacho de cabra

2 litros de vino blanco

8 a 12 papas chilotas

8 a 12 almejas en concha

8 a 12 choritos en concha

8 a 12 machas

4 hojas de repollo grandes

Sal

Preparación:

1.- En un fondo u olla muy grande a fuego medio agregamos oliva, junto con la longaniza en trozos y el chorizo en trozos. Una vez ya se forma una capa de la grasa de estos dos ingredientes, agregamos el pollo y el costillar en trozos. Revolvemos

2.- Cortamos la cebolla, el pimentón y el ajo en juliana. Agregamos a la olla y revolvemos.

3.- Agregamos el perejil picado, el laurel y el ají cacho de cabra. Revolvemos bien hasta que se vea un poco de líquido en la olla.

4.- Agregamos el vino blanco, 500 ml de agua y revolvemos.

5.- Agregamos las papas, sal a gusto y tapamos. Dejamos a fuego medio por 60 a 70 minutos, revolviendo de vez en cuando. Luego agregamos los mariscos y tapamos con las hojas de repollo y dejamos por unos 15 minutos o hasta lograr el punto deseado con los mariscos y que se abran todas las conchas con la tapa de la olla sobre el repollo.

6.- Una vez listo, retiramos del fuego y dejamos reposar tapado hasta emplatar.

Postre: Asado e’ leche con arándanos de la feria

Leche asada

Ingredientes:

10 huevos

200 gramos de azúcar

Zeste de naranja

⁠1 litro de leche entera

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de arándanos

Caramelo

⁠80 gramos de azúcar

Preparación:

1.- En un bowl batimos, pero suavemente, los huevos, sin batir enérgicamente. No debe salir espuma de la mezcla de los huevos; solo se deben batir o revolver suavemente hasta lograr una mezcla 100% homogénea.

2.- Agregamos el azúcar y revolvemos bien. Luego la esencia de vainilla. Revolvemos bien.

3.- Agregamos la leche, revolvemos. Y agregamos zeste de naranja a gusto. Reservamos mientras hacemos el caramelo.

5.- Una vez listo y frío el caramelo en el molde, pasamos por un colador la mezcla del punto anterior directo sobre la fuente con caramelo. Finalmente, agregamos los arándanos.

6.- Llevamos al horno a baño maría por 60 minutos a 120º y luego por 20 minutos más a 160º o hasta que esté dorado y el centro se mueva, pero ya no esté líquido.

7.- Una vez listo, dejamos dentro del horno con la puerta del horno levemente abierta hasta que esté tibio, luego llevamos a refrigerar tapado por 12 horas.

Caramelo

4.- En una olla a fuego medio bajo, llevamos el azúcar a calentar junto con menos de la mitad de la cantidad de azúcar en agua fría. Lo dejamos ahí sin ocupar ni cuchara ni paleta; solo movemos la olla. Una vez empiece a cambiar de color, agregamos con mucho cuidado y desde lejos, un poco de agua tibia-caliente, no recién hervida. Y mezclamos solo moviendo la olla, sin usar cucharas o paletas. Cuando ya empiece a cambiar de color a un tono levemente amarillo oscuro, retiramos del fuego y llevamos a un molde apto para horno con mucho cuidado, que el molde no esté frío para evitar cambios de temperatura.

Para emplatar, porcionamos y podemos decorar con un poco de crema chantilly.