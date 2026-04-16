“Amerita inmediato reemplazo”: La pregunta que volvió a exponer a Mara Sedini a fuertes críticas

La jefa de cartera entregó una vaga primera respuesta en representación del Ejecutivo, generando malestar por la poca claridad tras los polémicos dichos del contraalmirante argentino.

La vocera de Gobierno, Mara Sedini volvió a quedar en el escrutinio público luego de un nuevo silencio ante la prensa, específicamente tras preguntarle por el Estrecho de Magallanes y a que país pertenecía legalmente este.

Esta consulta se dio luego de que el contraalmirante argentino, Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, asegurara en un podcast que la boca del Estrecho de Magallanes “es argentina”.

Respuesta de ministra Sedini por Estrecho de Magallanes

Luego de que la jefa de cartera fuera consultada por la controversial conversación del argentino, ella fue escueta en indicar: “Nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos. Y son precisamente los ministros de esas carteras quienes darán las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno de Chile“.





Pese a esto, la prensa esperaba que la vocera reafirmara la pertenencia de nuestro país sobre el Estrecho de Magallanes, sin embargo, Sedini sonrió y añadió, sin aclarar la información: “Nosotros ahora tenemos que ir, ya saben, tenemos un almuerzo con los senadores oficialistas, vamos camino para allá y muchas gracias”.

Esto generó molestia en múltiples espacios politicos por la vaga primera reacción del Ejecutivo e incluso personajes como la analista internacional, Paz Zárate, expresó que la actitud de Sedida fue una “neglicencia grave”.

“Este tipo de silencio inexcusable en temas fronterizos puede sentar precedentes peligrosos (podrían usarse contra Chile en diversas instancias). Amerita inmediato reemplazo de la ministra y equipo, Presidente Kast”, sentenció.