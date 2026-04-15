Declaración de patrimonio de ministra Mara Sedini: Siete propiedades, sociedades y pasivos

La vocera de Gobierno declaró su situación económica, que contempla diversos bienes y actividades previas a asumir su actual cargo en la administración de José Antonio Kast.

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, presentó su primera Declaración de Intereses y Patrimonio, en el marco de su asunción al cargo el pasado 11 de marzo.

El documento, ingresado el 9 de abril, detalla su situación económica, bienes y actividades previas como periodista.

La declaración de patrimonio de Mara Sedini

Según consigna el portal InfoProbidad, en el apartado de bienes raíces, Sedini declaró un departamento en Lo Barnechea adquirido en 2022, con un avalúo fiscal de más de $186 millones, junto a estacionamientos y bodega asociados. Estas propiedades mantienen hipoteca y prohibición de celebrar actos y contratos.





Además, informó participación del 17,06% en diversos inmuebles ubicados en San Joaquín y una parcela en Lampa, cuyos avalúos individuales superan los $800 millones en algunos casos. En total, son 7 inmuebles declarados (3 propios y 4 en copropiedad) ante Contraloría.

Respecto a otros activos, la vocera de gobierno declaró un vehículo station wagon Chery Tiggo 7 Pro Max del año 2025, avaluado en cerca de $15,6 millones.

También consignó una participación del 17,5% en la sociedad Inversiones V&S Limitada, cuyo valor bordea los $963 millones, sin calidad de controladora.

En cuanto a sus pasivos, Sedini informó deudas por un total de $224 millones, divididas en un crédito hipotecario con el Banco de Chile por cerca de $93 millones y otra obligación superior a $130 millones con la empresa Viancos & Sedini SpA.

La declaración no registra inversiones en el extranjero ni otros instrumentos financieros, concentrando su patrimonio en bienes raíces y participación societaria.