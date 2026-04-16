Tendrían hasta 5 mil años de antigüedad: Hallan restos humanos en San Vicente de Tagua Tagua

Un equipo de investigadores descubrió los restos de tres cuerpos humanos en buen estado de conservación. Esto se dio en medio del proyecto Fondecyt “Cazadores Recolectores del antiguo Lago de Tagua Tagua”.

Durante las últimas horas y en el sector de El Llano de Rinconada, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, región de O’Higgins, fueron descubiertos restos humanos que tendrían una antigüedad estimada de entre 4.000 y 5.000 años.

Un equipo de investigadores descubrió los restos de tres cuerpos humanos en buen estado de conservación. Esto se dio en medio del proyecto Fondecyt “Cazadores Recolectores del antiguo Lago de Tagua Tagua”.

Esta investigación es liderada por el académico Rafael Labarca, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y donde se busca comprender cómo vivían estos grupos en un ecosistema lacustre que existió durante el Pleistoceno y el Holoceno.





Ladera Sur publicó que a través de sondeos exploratorios y excavaciones ampliadas, el equipo ha trabajado en cuatro montículos funerarios ubicados en San Vicente de Tagua Tagua: Idahue, Punta del Pantano, Los Mayos y El Llano de Rinconada, logrando caracterizar sitios arqueológicos clave asociados a las antiguas riberas del lago.

“Durante esta campaña, ampliamos dos de los sectores más prometedores, y en uno de ellos recuperamos el esqueleto completo de un individuo masculino… en el segundo sector ampliado, recuperamos un esqueleto primario pero alterado”, indicó Labarca.

Ahora, el siguiente paso será analizar los restos mediante estudios especializados, esto permitirá reconstruir la historia de estas comunidades y compararlas con otros hallazgos en la cuenca del antiguo lago Tagua Tagua.