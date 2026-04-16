“Nadie se puede meter con ellos”: Hermano de Óscar Garcés defendió a su esposa Joyce Castiblanco tras polémica familiar

“Mis hijos son lo más sagrado de mi vida”, declaró el otrora portero, en defensa de su familia tras el impasse con su cuñado.

Paulo Garcés alzó la voz durante la tarde de este miércoles y defendió con todo a su esposa, Joyce Castiblanco, en medio de la polémica familiar que ella mantiene con su cuñado, Óscar Garcés.

El futbolista puso límites y aseguró que sus hijos están por sobre cualquier cosa.





¿Qué dijo Paulo Garcés?

“Mis hijos son lo más sagrado de mi vida, nadie se puede meter con ellos. Nadie”, aseguró Garcés en su cuenta de Instagram.

El futbolista acompañó el texto con un video donde aparece Joyce jugando con uno de sus hijos menores y luego agregó: “Los problemas o dificultades se arreglan entre cuatro paredes”.

“Acá estamos con mi señora y mis hijos, siempre adelante, pase lo que pase. Los amo con mi vida y los defenderé siempre”, indicó Paulo.

Cabe destacar que Joyce interpuso acciones legales contra Óscar tras haber expuesto fotografías de sus hijos sin su consentimiento.

Finalmente, el portero concluyó: “Nuestros hijos son lo mejor de la vida. Mi vida, mi todo”.

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