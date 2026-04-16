“Nos escupiría”: Joyce Castiblanco reveló particular dato sobre Óscar Garcés y desmintió que sea el padrino de sus hijos

La empresaria contestó comentarios de sus seguidores donde expuso inéditos detalles sobre la dinámica familiar.

Este jueves, Joyce Castiblanco respondió comentarios de usuarios en su cuenta de Instagram y reveló nuevos detalles sobre la polémica familiar con su cuñado, Óscar Garcés.

La empresaria desmintió al exchico reality y aseguró que sus hijos no tienen padrinos, lo que causó revuelo en sus redes sociales.





¿Qué dijo Joyce Castiblanco?

“Me parece que él (Óscar) dijo en su declaración que era padrino de alguno de los niños, o sea, en algún momento había absoluta confianza con él”, comentó una mujer.

Al respecto, Joyce respondió: “Mis hijos no están bautizados. ¡No es el padrino de mis hijos!”.

Es por ello que otra internauta cuestionó: “Pero ¿cómo quiere un título, si no existe bautizo?”.

“Porque se habló en un momento”, contestó Joyce, aludiendo a un posible bautizo cuando sus hijos eran más pequeños, “pero obviamente no seguimos con eso, por lo mismo, y claro, si leíamos a otros, nos escupiría”.

Finalmente, Castiblanco concluyó: “Solo podemos actuar legalmente y se hizo ya; nada más podemos hacer, sino esto no parará.

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