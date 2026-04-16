Expulsaron a turista estadounidense de Rapa Nui por daños en Parque Nacional: Pagó millonaria multa

El hombre debió ser retirado del lugar y se le prohibió la entrada a cualquier parque nacional durante un año.

Un turista estadounidense debió pagar una multa de 4 millones de pesos por causar daños arqueológicos en el Parque Nacional Rapa Nui y fue expulsado del lugar.

La sanción se le aplicó porque el norteamericano ingresó sin ticket de acceso y fuera del horario establecido a un sector no habilitado, durante la noche del pasado domingo 12.

El visitante ingresó por una parte trasera al sector Pu Makari, en Rano Raraku, mientras el personal del lugar hacía su cambio de turno.

Los trabajadores se enteraron de su presencia debido a un accidente que tuvo el hombre, por lo que activaron un exitoso operativo de rescate nocturno.

El estadounidense había subido a la cima de una montaña y desde ahí cayó al precipicio de alrededor de 15 metros.





Las sanciones del turista estadounidense expulsado de Rapa Nui

Mediante un comunicado, la administración del parque informó que “se realizó una evaluación en terreno, la cual permitió identificar alteraciones en el sector producto del tránsito fuera de senderos habilitados, en un área de alta sensibilidad patrimonial”.

De modo que, el caso fue llevado a la justicia, donde se establecieron sanciones por los daños cometidos por el turista estadounidense.

El hombre pagó la multa de 4 millones de pesos y fue expulsado del Parque Nacional Rapa Nui. Sin embargo, de quedarse en Chile, quedó con la prohibición durante un año de ingresar a cualquier parque nacional.

“Hacemos un llamado no solo a quienes nos visitan, sino también a nuestro propio pueblo Rapa Nui. El cuidado y resguardo de este territorio es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un rol en educar, orientar y promover el respeto por las normas del parque“, expresaron.