Robar una mascota en Chile es equivalente a sustraer un mueble: Dueños exigen cambios legales

Expertos advierten que las bajas penas y la falta de prioridad investigativa favorecen la impunidad, mientras dueños afectados denuncian la dificultad para recuperar a sus mascotas.

El robo de mascotas sigue generando preocupación entre las familias chilenas, especialmente porque la legislación actual equipara estos casos al hurto o robo de un objeto, como una bicicleta o un televisor, con sanciones que dependen incluso del valor comercial del animal.

Expertos advierten que las bajas penas y la falta de prioridad investigativa favorecen la impunidad, mientras dueños afectados denuncian la dificultad para recuperar a sus mascotas y piden cambios legales que reconozcan el vínculo afectivo existente con los animales.