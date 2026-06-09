Violento asalto en Quinta Normal: Delincuentes atacaron a mujer que paseaba a su perro

Tres sujetos lanzaron al suelo, golpearon y amenazaron con un cuchillo a la víctima para robarle sus pertenencias.

Tres delincuentes asaltaron a una mujer de 39 años que paseaba a su perro en la comuna de Quinta Normal, en la intersección de las calles Juan de Barros con Nicolás Palacios.

Los sujetos lanzaron al suelo y golpearon a la víctima para robarle una mochila, un bolso y el resto de sus pertenencias. Ante la oposición, además la amenazaron con un cuchillo.

Los delincuentes ya son buscados por Carabineros y la 22° Comisaría de Quinta Normal adoptó las diligencias investigativas, por instrucción del fiscal Felipe Olivar de la Fiscalía Centro Norte.