Escolar golpeó y amenazó con arma a profesor en Quinta Normal

Presumiblemente, el joven habría sido sorprendido consumiendo algún tipo de sustancia, por lo que fue apartado en una sala. En ese lugar, extrajo un arma de sus vestimentas y amenazó al encargado de convivencia escolar.

Un estudiante de primero medio del Liceo Benjamin Franklin de Quinta Normal amenazó y golpeó en la cabeza con un arma de fogueo a un profesor.

El episodio está siendo indagado y el adolescente de 14 años fue detenido, siendo trasladado hasta la 22ª Comisaría de Carabineros ubicada en la mencionada comuna.

De acuerdo a los antecedentes preliminares que se han entregado hasta ahora, el alumno habría sido sorprendido consumiendo algún tipo de sustancia, razón por la que fue apartado de sus compañeros y llevado a una sala con el encargado de convivencia escolar.

Cuando su madre llegó al establecimiento, el joven extrajo de entre sus vestimentas un arma y amenazó al profesor siguiéndolo por el establecimiento hasta terminar golpeándolo.

“Con esta arma, intimidó en primera instancia al encargado de convivencia del establecimiento, y posteriormente lo agredió debido a que el arma no tenía munición y lo utilizó como un elemento contundente”, informaron desde Carabineros.

En paralelo, el establecimiento educacional llamó a los funcionarios policiales y “en un plazo no mayor a tres minutos se apersonó en el establecimiento, logrando rápidamente el ingreso al establecimiento, controlar la situación, es decir, la detención del menor, como así también esclarecer qué es lo que había ocurrido”.

Tras la detención del estudiante se estableció que ya contaba con varias detenciones. Se traría de al menos cinco detenciones por distintos delitos asociados a robo, robo con violencia, robo con sorpresa y tenencia también de arma.