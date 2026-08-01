Organizaciones feministas se movilizaron a nivel nacional contra el proyecto “Escucha su corazón”

La manifestación se replicó en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción, Osorno, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

Diversas manifestaciones se registraron este viernes a nivel nacional en contra del proyecto “Escucha su corazón”, que obliga al personal médico a exigir que niñas y mujeres que interrumpan su embarazo bajo alguna de las tres causales escuchen los latidos fetales antes de acceder al procedimiento.

“Escucha mi decisión” y “La violación no es política de natalidad” son las consignas con las que organizaciones se movilizaron en distintas ciudades del país contra el proyecto del diputado del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticochea.

Desde la Coordinadora Feminista 8M cuantificaron en 10 mil las personas que marcharon en Santiago, donde la marcha se extendió por la Alameda desde Plaza Baquedano hasta La Moneda.





Laura Manzi, vocera de la CF8M, criticó el proyecto y sostuvo que se trata de “una medida que no amplía derechos ni mejora la atención: solo impone más obstáculos, presión y revictimización en un momento de extrema vulnerabilidad”

Asimismo, criticó al Gobierno y el respaldo de la ministra de la Mujer, Judith Marín, al proyecto de ley anunciado por el diputado republicano Agustín Romero, que busca encarcelar a quienes faciliten o vendan misoprostol, medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.

“Su política antifamilias trabajadoras y antiderechos es, ante todo, parte de un mismo proyecto de miseria”, agregó.

La manifestación se replicó en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción, Osorno, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

Desde Carabineros indicaron a CHV Noticias que no se registraron personas detenidas en el marco de las manifestaciones.